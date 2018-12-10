Marmara Denizi'nde rüzgarın öğle saatlerinden sonra fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Marmara Denizi'nde rüzgarın öğle saatlerinden sonra fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Marmara Denizi'nde bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.



Fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin edilirken, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere, ilgililerin dikkatli olmaları istendi.



Marmara Bölgesi



Marmara Bölgesi'nde yağışların İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.



Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinin aralıklı sağanak ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların İstanbul, Tekirdağ,Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenirken, rüzgar, güneyli yönlerden, zamanla kuzeyli yönlerden orta kuvvette, akşam saatlerinde kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esecek.