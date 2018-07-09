İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 28 Haziran'da Beyoğlu ve Gaziosmapaşa'da operasyon düzenledi.

Narkotik polisleri önceden belirlediği 36 adrese yaptığı eş zamanlı baskınlarda 47 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 327 gram esrar, 42,28 gram kokain, 13 gram bonzai, 59 ecstacy hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 500 lira ele geçirdi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 47 şüpheli 4 Temmuz'da adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 42'si çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.



İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan haftalık operasyonlar neticesinde de;



Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 2 bin 507 operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda 562 kilogram esrar, 73 kilogram eroin, 8 kilogram kokain, 4,6 kilogram afyon sakızı, 3,2 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 4,7 kilogram metamfetamin, 9 bin 344 ecstasy hap, 62 bin 416 captagon, 2 bin 431 sentetik ecza, 1 milyon 53 bin 550 kök kenevir bitkisi, 197 bin 364 paket kaçak sigara ve 41 ton 91 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.



Sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve operasyonlar kapsamında 540 şüpheli gözaltına alındı.



Operasyonlarda 129 kilogram esrar, yarım kilogram eroin, 0,2 kilogram kokain, 3,2 kilogram sentetik kannabinoid, 0,3 kilogram metamfetamin, 7 bin 21 ecstasy, 93 captagon, 2 bin 287 sentetik ecza, 2 bin 337 kök kenevir bitkisi ile 31 tabanca ve tüfek yakalandı.

