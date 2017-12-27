banner959
Silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi
Silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi
AYM, CHP'nin başvurusunu haklı buldu
AYM, CHP'nin başvurusunu haklı buldu
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98'inci yıl dönümü kutlandı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98'inci yıl dönümü kutlandı
7 bankadan flaş kredi kartı açıklaması
7 bankadan flaş kredi kartı açıklaması

İstanbul'da 'ByLock' operasyonu: 23 gözaltı

FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 58 kişiden 23'u yakalandı.

İstanbul'da 'ByLock' operasyonu: 23 gözaltı

İstanbul'da "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi" oldukları ve "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle 23 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, çeşitli meslek gruplarında faaliyet yürüten ve örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandığı belirlenen 58 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 23 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildiği ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Polisin, hakkında gözaltı kararı bulunan 35 şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #bylock #istanbul #fetö
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Birleşik Arap Emirlikleri'nden skandal çağrı: Türkiye ve İran'a karşı birleşin
Sonraki Haber
Emniyetten yılbaşı öncesi 81 ilde 'alkol' operasyonu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.