Mersin’de polis, 2 yıl önce İstanbul'da Lübnanlı S.N.'nin 1 milyon dolar değerindeki zümrüt takısını çaldıkları iddiasıyla 5 kişiyi gözaltına aldı. Ele geçirilen takı da sahibine teslim edilecek.

Lübnan vatandaşı S.N., iddiaya göre 2016'da telefonla anlaştığı E.A.'ya zümrüt takıyı satmak için İstanbul'a geldi. Bir otelde sahibinin elindeki zümrüt takıya bakan E.A, hızla elinden alarak kayıplara karıştı. İhbar üserine harekete geçen polis, E.A.'yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından E.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde zümrütü Mersin'de bir arkadaşına verdiğini söyleyen zanlı, cezaevinden çıkana kadar değerli taşın onda kalacağını itiraf etti.



SATIŞ ANINDA YAKALANDILAR



Bunun üzerine Mersin polisi, kimliği belirlenen şüpheliyi izlemeye aldı. Uzun süre takip çalışması yapan polisler, şüphelinin zümrüdü satacağı bilgisine ulaştı. Satış işlemi yapılırken operasyon düzenleyen polis, 5 kişiyi yakalarken piyasa değeri 1 milyon lira olan zümrüt takıyı da ele geçirdi. Gözaltına alınan M.S.A., M.B., T.Ç., C.G. ve N.M., sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zümrüt takının önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek Lübnanlı sahibine teslim edileceği öğrenildi.