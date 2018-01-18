banner961
AKP'den sert açıklamalar
AKP'den sert açıklamalar
Trump, Netanyahu'yu yalanladı
Trump, Netanyahu'yu yalanladı
Apple'dan flaş hamle
Apple'dan flaş hamle
FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon

İstanbul'da deniz seviyesi yüksedi (Hava durumu)

Sabah saatlerinde başlayan yağış ve fırtına tüm yurtta etkisini gösteriyor. İstanbul'da deniz seviyesi yükseldi İzmir'de ise deniz taştı birçok iş yerini su bastı. Etkili olan fırtına nedeniyle deniz seferlerinde de aksamalar meydana geldi

İstanbul'da deniz seviyesi yüksedi (Hava durumu)

Yurdun bir çok bölgesinde yağış ve fırtına etkili olmaya başladı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos hem deniz seferlerinde ve tarfikte aksamalara neden oldu.

Lodos denizde dev dalgalar oluşturdu. İstanbul Boğazı kıyılarında lodos nedeniyle dalgaların sahile çarpmasıyla su seviyesi 3-4 metre yüksekliğe kadar çıktı.

İzmir'de de sabah saatlerinden itibaren kentte etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle deniz taştı, 1. Kordon'daki birçok işyerini su bastı, vapur seferleri iptal edildi.

İşyeri sahipleri ise suyun içeriye girmemesi için bariyerle önlem aldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #yağış #fırtına #istanbul #izmir
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Sınır birlikleri en üst hazırlık seviyesine getirildi
Sonraki Haber
Son dakika: TSK, terör örgütü PYD-PKK hedeflerini vurdu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.