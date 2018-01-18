Sabah saatlerinde başlayan yağış ve fırtına tüm yurtta etkisini gösteriyor. İstanbul'da deniz seviyesi yükseldi İzmir'de ise deniz taştı birçok iş yerini su bastı. Etkili olan fırtına nedeniyle deniz seferlerinde de aksamalar meydana geldi

Yurdun bir çok bölgesinde yağış ve fırtına etkili olmaya başladı.



İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos hem deniz seferlerinde ve tarfikte aksamalara neden oldu.



Lodos denizde dev dalgalar oluşturdu. İstanbul Boğazı kıyılarında lodos nedeniyle dalgaların sahile çarpmasıyla su seviyesi 3-4 metre yüksekliğe kadar çıktı.



İzmir'de de sabah saatlerinden itibaren kentte etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.



Fırtına nedeniyle deniz taştı, 1. Kordon'daki birçok işyerini su bastı, vapur seferleri iptal edildi.



İşyeri sahipleri ise suyun içeriye girmemesi için bariyerle önlem aldı.



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