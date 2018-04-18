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İstanbul'da drone ile trafik denetimi

İstanbul'da drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

İstanbul'da drone ile trafik denetimi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bugün D-100 Karayolu Haliç Köprüsü çıkışı Okmeydanı istikametinde denetim yaptı. Ekipler kontrollerde drone da kullandı. Trafik ihlalleri havadan kayıt altına alındı. Drone ile emniyet şeridi ve taralı alan ihlali yapan, ani şerit değiştirerek ilerleyen sürücüler tek tek tespit edilerek trafik ekipleri tarafından durduruldu. Kurallara uymayan bu sürücülere cezai işlem uygulandı. Kontroller yaklaşık 2 saat sürdü. 

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #Trafik #Denetim #drone
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