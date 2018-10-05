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İstanbul'da drone ile trafik denetimleri

İstanbul'da, drone ile yapılan kontrollerde, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen sürücülere ceza uygulandı.

İstanbul'da drone ile trafik denetimleri

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde "Trafik Kazalarını Önleme Planı" çerçevesinde uygulama başlattı.

Bugün başlayan uygulama kapsamında Mahmutbey gişelerinin yanındaki Şakir Koç Denetleme İstasyonunda trafik ekipleri drone ile denetim yaptı.  Denetimlerde trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücülere para cezası kesildi.

Bu bölgedeki denetimlerde bir saat içerisinde 25 sürücüye ceza uygulandı. Trafik cezalarının 11’i emniyet şeridi ihlalinden, 11’i emniyet kemeri takmamaktan, 2’si araç sürerken telefon kullanmaktan ve biri tehlikeli şekilde şerit değiştirmekten kesildi.

İstanbul Bölge Trafik Şube Müdür Yardımcısı Müslüm Apaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamanın farklı noktalarda yapılacağını belirterek, "Bugünden itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü’nün talimatı doğrultusunda il genelinde bazı noktalarda kazalara etki edecek kural ihlalleri ile ilgili havadan ve karadan uygulama yapmaya başladık." dedi.

Uygulama 26 Ekim'e kadar Türkiye genelinde yapılacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik denetimleri #drone #istanbul
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