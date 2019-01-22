İstanbul'da çalışma ve diğer problemlerden dolayı kesilen elektriklerin geliş saati BEDAŞ'ın internet sitesinden duyuruluyor. Vatandaşlar, İstanbul'da elektriklerin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte 22 Ocak 2019 Salı günü İstanbul'da elektriklerin gelmesinin planlandığı saatler... İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun cevabı BEDAŞ'ın internet sitesinde yayınlanan planlı kesinti programında yer alıyor. İstanbul’un bazı mahallerinde 22 Ocak’ta elektrik kesintisi yaşanacak. İşte elektrik kesintisi yaşanacak noktalar…



İSTANBUL’DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?



MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., DİLAVER Sk., DERGAH Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20047-28149)



– ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20048-28805)



– MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., ÖZENLER Sk., HUZUR Sk., DİLARA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20049-29349)



– TOPKAPI Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20388-2275 TM)



– HARAÇÇI Mh., TALEBE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20165-29388)



– BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., AKÇAY Sk., AKSU Sk., ALARA Sk., ARAS Cd., BEYLERDERESİ Sk., BAKIRÇAY Sk., ÇORUH Sk., DALAMAN Sk., DEMRE ÇAYI ÇIKMAZI Sk., ERGENE Sk., EŞEN ÇAYI Sk., FİLYOS Sk., FIRAT Cd., GEDİZ Sk., GÖNEN Sk., IRMASAN Sk., KELKİT ÇAYI Sk., MERİÇ Sk., PORSUK Sk., SAKARYA Cd., SANATÇILAR Sk., SEYHAN Cd., TOHMAÇAY Sk., VALİ RECEP YAZICIOĞLU Cd., YEŞİLIRMAK Sk., BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., AKIN Sk., ATA Sk., MELTEM Sk., ŞELALE Cd., PAZARTÜRK Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20254-12271 12135 12134 12133 12132 12137 12138 11383 11384 11385 20206 20205 12380 11386)



– BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., AKÇAY Sk., AKSU DERESİ Sk., AKSU Sk., ALARA Sk., ÇORUH Sk., DALAMAN Sk., EŞEN ÇAYI Sk., FIRAT Cd., SAKARYA Cd., VALİ RECEP YAZICIOĞLU Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20255-12133 12132)



– ESENTEPE Mh., BÜYÜKDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 08:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20324-9181)



– ESENTEPE Mh., DERGİLER Sk., YAZARLAR Sk., ZİNCİRLİDERE Cd., HABERLER Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20325-9147)



– HIRKA-İ ŞERİF Mh., AKBİLEK Sk., AKŞEMSETTİN Cd., KOCASİNAN Cd., TUTİ ABDULLATİF 1. ÇIKMAZI Sk., TUTİ ABDULLATİF 2. ÇIKMAZI Sk., TUTİ ABDULLATİF Sk., ZEMBİLCİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 20:00-23:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20362-2999 TM)



– MOLLA FENARİ Mh., ALİBABA TÜRBE Sk., ATİK ALİPAŞA MEDRESESİ Sk., BİLEYCİLER Sk., DİVANYOLU Cd., HÜSEYİNAĞA CAMİİ Sk., KALPAKÇILARBAŞI Cd., KÜRKÇÜLER ÇARŞISI Sk., KÜRKÇÜLER KAPISI Sk., KÜRKÇÜLER PAZARI Sk., NUR-U OSMANİYE Cd., TAVUK PAZARI Sk., VEZİRHANI Cd., ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE Cd., BEYAZIT Mh., SANDAL BEDESTENİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20360-2243 TM)



– ESENTEPE Mh., ECZA Sk., HARMAN 1 Sk., TALAT PAŞA Cd., ALİ KAYA Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 16:30-19:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20326-9127)



– BİRLİK Mh., 821. Sk., 828. Sk., 829. Sk., 831. Sk., 815. Sk., 816. Sk., 817. Sk., 824. Sk., 825. Sk., 826. Sk., 827. Sk., 820. Sk., 810. Sk., 818. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20376-18218)



– İSTİKLAL Mh., NUR Sk., OLTUTAŞI Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:0020353-20646)



– ÇINAR Mh., 1396. Sk., 1397. Sk., 1406. Sk., 1407. Sk., 1408. Sk., 1409. Sk., 1410. Sk., 1411. Sk., 1412. Sk., 1413. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20371-20946)



– ESKİ HABİPLER Mh., HABİBLER Mh., SULTANÇİFTLİĞİ Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20391-29469 TM 28685 TM 28562 TM 28561 TM 28092 TM 28092 TM 29045 TM 29451 TM 28588 TM 28234 TM 29926 TM 28250 TM 28947 TM 28045 TM 29449 TM )



– KEMER Mh., ŞEHİT MUSTAFA DÜNDAR Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20399-18334)



– İMRAHOR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20400-28446)



– 19 MAYIS Mh., MİRALAY KAZIMBEY Sk., KARACAOĞLAN Sk., ÇORUH Sk., CELAL ATİK Sk., KÜÇÜK Sk., HİLAL 1 Sk., ASLANYURT Sk., MERDİVENLİ Sk., BESTE Sk., BİNBAŞI REFİK Sk., YAŞAR DOĞU Sk., HAVVA HANIM Sk., HAMİT KAPLAN Sk., DR. ŞEVKETBEY Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20401-3590)



– BİRLİK Mh., 802. Sk., 803. Sk., 803/2. ÇIKMAZ Sk., 804. Sk., 792. Sk., 794. Sk., 795. Sk., 793. Sk., 797. Sk., 789. Sk., 801. Sk., 799. Sk., 800. Sk., AKSEKİ Cd., 796. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20405-18254)



– FİRUZKÖY Mh., ALİ GÜLMEZ Cd., MEHMET AKİF Sk., YURTSEVER Sk., APA Sk., ARDA Sk., DOSTLUK Sk., BAKRAÇ Sk., ARIKAN Sk., İNÖNÜ Cd., GENÇ Sk., AKADEMİ Sk., GÜNIŞIĞI Sk., LATİFE HANIM Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 15:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20421-21997)



– BİRLİK Mh., ATIŞALANI Cd., 821. Sk., 827. Sk., 828. Sk., 829. Sk., TURGUT REİS Mh., KARAOSMANOĞLU Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20377-18280)



– PİRİNÇÇİ Mh., ARMUTLU Sk., PİRİNÇÇİ KÖY YOLU Sk., KARAÇALI Sk., ZİYADE Sk., BİBERİYE Sk., 1.ÇALIŞKAN Sk., TOPRAKÇI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20386-29045 TM)



– FULYA Mh., BELEN Sk., DENİZHAN Sk., EMİROĞLU Sk., GÖRÜNTÜ Sk., MEHMETÇİK Cd., ÖRMECİ Sk., EMİRŞAH Sk., HÜSEYİN CAHİT YALÇIN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20402-3491)



– ZEKERİYAKÖY Mh., ATABEY SOK. Sk., DOĞANYOL Sk., FIRAT CD Cd., KELEBEK Sk., TARAKÇI Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20411-4518)



– FERHATPAŞA Mh., ÇATALCA YOLU Cd., MURATBEY MERKEZ Mh., ÇATALCA YOLU Cd., AKÇEŞME Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20428-23050 23298 23169 23296 23496 23704 23508 23567 23502 23222 23421 23209 23263)



– FİRUZKÖY Mh., BAĞLARİÇİ Cd., HASAN ÖNEL Cd., AZİZ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20422-21128)



– ZÜBEYDE HANIM Mh., 1279. Sk., 1279/1. Sk., 1280/1. Sk., 1280. Sk., 1282. Sk., 1283. Sk., 1285. Sk., 1293/1. Sk., 1293/3. Sk., 1429. Sk., 1429/3. Sk., 1293. Sk., 1293/2. Sk., 1440. Sk., 1441. Sk., 1441/1. Sk., 1442. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20437-29250 tm)



– ÇOBANÇEŞME Mh., SANAYİ Cd., SELVİ Sk., ALTAY Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20449-31319)



– FİRUZKÖY Mh., FİRUZKÖY BULVARI Bul., ŞAFAK Sk., ALİ GÜLMEZ Cd., AYKUTLU Sk., YALDIZ Sk., HİLMİ ÜNAL Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20423-21843)



– ÇIRPICI Mh., YEŞİLYOL A Sk., YEŞİLYOL B Sk., YEŞİLYOL C Sk., YEŞİLYOL F ARA Sk., YEŞİLYOL F ÇIKMAZI Sk., YEŞİLYOL G Sk., VELİEFENDİ Mh., 75/2 Sk., 75/3A Sk., 75/3 Sk., 75/4 Sk., 75/5 Sk., AHMET YESEVİ Sk., SAHA YOLU Sk., ŞEHİT MEHMET USLU Sk., 75/6 Sk., 75/7 Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20426-1826)



– MAREŞAL ÇAKMAK Mh., BİRSEL Sk., KARDEŞLER Sk., KOCA YUSUF Sk., SELİM Sk., ŞİRİN Sk., BİNGÖL Sk., TOPEL Sk., BEY Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20436-010)



– HÜRRİYET Mh., TEKİN Sk., SÜMBÜL Sk., HÜRRİYET Cd., GÜNGÖREN Sk., DUMLUPINAR Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20446-31506)



– PİRİNÇÇİ Mh., KORUK Sk., PİRİNÇÇİ KÖY YOLU Sk., URGAN Sk., ÇAMPINAR Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında YAYLA Mh., CAMİ Sk., EMRE Sk., FİRUZE Sk., KADER Sk., KONAK Cd., SEDA Sk., ZÜMRÜT Sk., ÇINAR Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20438-28254 TM)



– ZİYA GÖKALP Mh., OLİMPİYAT STADI YOLU Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20455-11076)



– ZİYA GÖKALP Mh., OLİMPİYAT STADI YOLU Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20456-11076)



– HÜRRİYET Mh., ALTIN Sk., GÜNGÖREN Sk., TEKİN Sk., AHMET YESEVİ Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20448-31001)



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