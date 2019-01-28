Elektrikleri kesilen vatandaşlar, internetten kesilen elektriklerinin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte 28 Ocak 2019 Pazartesi BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesinti saatleri

Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ elektrik kesintisi listesi elektrikler ne zaman gelecek sorusuna cevap oluyor. Planlı kesintilere dair bilgiler ve arıza durumu detayları haberimizde yer alıyor. İşte elektrik kesintisi listesi...



ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?



– ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Cd., YEŞİLEVLER Sk., ALYÜZ Sk., AKTAÇ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20070-29586)



– 100. YIL Mh., 47. Sk., 49. Sk., 55. Sk., 57. Sk., 36. Sk., 45. Sk., 28. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında ORUÇREİS Mh., 549. ÇIKMAZ Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20392-18222)



– TAŞOLUK Mh., EMEL Sk., ŞENYURT Sk., SUMRU Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20523-28637)



– FEVZİ ÇAKMAK Mh., OSMAN GAZİ Cd., 10/11. Sk., 10/2. Sk., 10/9B Sk., 10/9C Sk., 10/10. Sk., 10/10A Sk., 10/A Sk., 10/12. Sk., 10/B Sk., 2/10B Sk., 2/10A Sk., 2/16. Sk., 2/16A Sk., 8/9B Sk., 8/13. Sk., 8/15. Sk., 8/15A Sk., 8/17. Sk., 8/18. Sk., 8/18A Sk., 8/19. Sk., 8/24B Sk., 8/24A Sk., 8/16. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında TUNA Mh., 679. Sk., 680. Sk., 681. Sk., 699. Sk., 698. Sk., OSMAN GAZİ Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20389-18599)





– CERRAHPAŞA Mh., BAŞÇI MAHMUT CAMİİ Sk., İPÇİ Sk., VEZİR ODALARI Sk., HASEKİ SULTAN Mh., ÖZBEK SÜLEYMAN EFENDİ Sk., ÇAMURLU ÇEŞME Sk., SAMİPAŞA Sk., HATİP NACİ Sk., HASEKİ Cd., DARÜŞŞİFA Sk., HALİMBEY Sk., BAKİBEY Sk., CEVDETPAŞA Cd., AÇIKGÖZ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20486-2340 TM)



– ADNAN KAHVECİ Mh., OSMANLI Cd., YAVUZ SULTAN SELİM Bul., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20487-20265)



– ADNAN KAHVECİ Mh., ERENLER Cd., SAYACA Cd., SEYRAN Sk., ENGİN Sk., EVRİM Sk., KIŞLA Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20492-20272)



– HASEKİ SULTAN Mh., ADAK Sk., BAKİBEY Sk., DARÜŞŞİFA Sk., MEHTER Sk., MÜNİFPAŞA Sk., SAMİPAŞA Sk., SUPHİPAŞA Sk., TURGUT ÖZAL MİLLET Cd., ÖZBEK SÜLEYMAN EFENDİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20482-2225 TM)



– BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., MERCEDES Bul., ŞEHİT ASTEĞMEN FURKAN IŞIK Bul., 10. YIL Cd., 50. YIL Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında ORHAN GAZİ Mh., MERCEDES Bul., ISISO Cd., 1.YOL Sk., 10.YOL Sk., 11.YOL Sk., 12.YOL Sk., 13.YOL Sk., 14.YOL Sk., 15.YOL Sk., 16.YOL Sk., 3.YOL Sk., 4.YOL Sk., 5.YOL Sk., 6.YOL Sk., 8.YOL Sk., KOZA Mh., ATATÜRK Bul., 1655. Sk., 1654. Sk., 1638. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20530-27115 27114 27370 22341 22342 22340 22344 22345 22346 22347 22343 27116 27355 27356 27357 27354 20574 22716 22920 21919 21008 20141 20150 27424 27135 21103 27442 22551 22630 27368 27364 27365 27366 27367 27473 22660 22993 22662 22663 22665 22635 22659 22658 22664 22661 21867 21888 21889 22774 22374 21890 21891 21667 21668 21669 21670 )





– GÜNEŞLİ Mh., 5. Sk., 6. Sk., BARIŞ Sk., EREN Sk., 7. Sk., 8. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20499-31401)



– ATAKENT Mh., 223. Cd., 1.İKİTELLİ Cd., ŞEHİT YILMAZ ÖZDEMİR Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:30-15:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20550-12147)



– ÇIRÇIR Mh., İLİM Sk., SARAY Sk., OYA Sk., NİHAL Sk., GİDEN Cd., EVREN Sk., DÖNEN Sk., DÖNMEZ Sk., ATAÇ Sk., BETÜL Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20558-28206 tm)



– REŞİTPAŞA Mh., DEĞİRMENTEPE AYKAN Sk., EMİRGAN Mh., EMİRGAN KORUSU Sk., İSTİNYE Mh., FİDAN ÇIKMAZI Sk., GONCA ÇIKMAZI Sk., KORU Cd., ÇAMLIK ÇIKMAZI Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20561-4401)



– FİRUZKÖY Mh., ÇAVUŞ Cd., KEHRİBAR Sk., DELİORMAN Sk., GÖÇEN Sk., GÜLMEZ Sk., PLEVNE Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20572-27172-20538)



– EVREN Mh., GÜLBAHAR Cd., HIZIR Sk., GÖNÜL Sk., CAMİ YOLU Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20583-31062)





– HASTANE Mh., ORG. NURETTİN BARANSEL Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20552-20803-27699)



– SANAYİ Mh., GÜVENÇ Sk., BAŞAKLI Sk., OZAN Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., KALE Sk., GÜRBÜZ Sk., ÖZNUR Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 12:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20556-406-1)



– 50. YIL Mh., 2195. Sk., 2197. Sk., 2226. Sk., 2227. Sk., 2228. Sk., 2229. Sk., 2230. Sk., 2231. Sk., 2238. Sk., 2239. Sk., F Cd., E Cd., HOCA AHMET YESEVİ Bul., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20557-29563 TM)



– EMİRGAN Mh., ATA OLGAÇ Sk., BOYACI ÇEŞME Sk., DÖNÜM Sk., HEKİMATA Cd., SAF SAF Sk., ZERGERDAN Sk., EŞKİNCİ Sk., ATAMAN Sk., TORAMAN Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20562-4064)



– ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Mh., NAZIM ERTEN Sk., METE Sk., POYRAZLI Sk., TURUNÇLU Sk., GÜLBAYIR Sk., SIRPSINDIĞI Sk., MEHMET AKİF ERSOY Cd., GÜNDOĞDU Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20594-077)





– YEŞİLKENT Mh., G-76 Sk., G-582 Sk., G-562 Sk., G-563 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20600-27343)



– PİRİNÇÇİ Mh., ARMUTLU Sk., BİBERİYE Sk., 1.ÇALIŞKAN Sk., KAMERİYE Sk., KARAÇALI Sk., PİRİNÇÇİ KÖY YOLU Sk., TOPRAKÇI Sk., ZİYADE Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20603-29045 TM)



– NİSBETİYE Mh., HAKKI ŞEHİT HAN Sk., MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY Sk., PIRLANTA Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20578-3284)



– KARAAĞAÇ Mh., KAHVECİ Cd., TÜRKER Cd., KAHRAMAN Cd., YİĞİTTÜRK Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında ÖMERLİ Mh., ÖMERLİ Sk., MURATHAN Sk., YAMAÇ Sk., TERME Sk., HADIMKÖY-ÖMERLİ Cd., HADIMKÖY-İSTANBUL Cd., EFEKAN Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:30-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20580-22900-229822986-20475-21054-22513-27314-27361-20124-27534-22384-20570-22538-20598-22541-20582-20786-20050-27386-20734-20560-21879-20434-22544-20648-20096-27126-20884-22711-20998-20900-22945-22927-22728-22928-22578-22579-20990-22657-22656-27340-20992-20991)



– EVREN Mh., SANAYİ Sk., SEVEN Sk., HALKALI Cd., KUZU Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20584-31071)



– TOZKOPARAN Mh., GENÇOSMAN Mh., GÜVEN Mh., MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., HAZNEDAR Mh., ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Mh., SANAYİ Mh., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında BAHÇELİEVLER Mh., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 04:00-06:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20593-793-132-231-683-080-725-730-781-782-780-792-432-657-506-205-194-294-293-195-266-637-638-588-662-476-850-610-805-807-031-492-711-712-615-098-238-618-639-633-680-621-477-471-470-469-733-467-468)



AYEDAŞ



10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 23.

09:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ABDÜLKERİM ŞEBİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: SAGAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: UDİ HASANBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: LEM



11:00 - 13:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: KIŞLA



09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: VATANSEVER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ZİRVE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: BEYZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ÖZTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ŞEKERSUYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: DOLAYOBA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: GÜLSEREN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: OZANLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KÜHEYLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: REYHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: VATANSEVER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: NAZENİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: YAĞMUR



10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: BAŞLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: BUHARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: TOPÇAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: YELKEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: BAL



09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: AY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ERGÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: TRAFO

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BİLLUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ASALET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: DERE YOKUŞU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: YENİ AYAZMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BİLGİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: CADDEBOYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: TRAFO

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: KATİBİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: METE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ELMAS

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: AYLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BAĞDAŞIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: KUTUP YILDIZI

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SEFA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: GÜNEŞLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: AY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: TRAFO

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: GONCALAR



ulusal.com.tr