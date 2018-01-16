İstanbul genelinde önceden belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bazı şüpheliler yakalandı.

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, bazı şüpheliler gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.







Bir miktar uyuşturucu ele geçirildi

Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri ekipleri ile özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında söz konusu adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler, aranan bazı şüphelileri yakaladı.







Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Adana'da 6 şüpheli gözaltına alındı

Ayrıca Adana'nın Seyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında 5 Ağustos'ta çıkan çatışmada şehit olan özel harekat polisi Erhan Konuk'un adının verildiği operasyon düzenledi.



Özel hareket ekiplerinin desteğiyle merkez Seyhan ilçesi Onur, Ova, Uçak, Şakirpaşa, Kiremithane ve Yeşilbağlar mahallerinde 10 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, narkotik köpekleriyle arama yapıldı.



Uzun namlulu silah ve zırhlı araçlarla sokak başlarında güvenlik önlemi alan polis, uyuşturucu sattığı ileri sürülen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.



Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.