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İstanbul'da fabrikada yangın çıktı

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı.

İstanbul'da fabrikada yangın çıktı

Beylikdüzü'nde bir tekstil fabrikasının kumaş deposunda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi Deniz Aktaş Caddesi'nde bir tekstil fabrikasının 3. katındaki kumaş deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkması üzerine itfaiyeye haber verildi.



Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri, yangın çıkan fabrikanın çevresinde önlem aldı. Güvenlik şeridi çekip yayaların ve araçların bölgeye girişi engellendi.



Olay yerine sevk edilen Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Şişli ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.



Söndürme çalışmasına katılan bir itfaiye eri, omzundan hafif yaralandı. Omzu sıcaktan etkilendiği öğrenilen itfaiye erine ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekibi tarafından yapıldı.



İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #beylikdüzü #istanbul
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