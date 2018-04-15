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İstanbul'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Kartal D-100 Karayolu üzerinde meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Kartal'da meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.45 sıralarında D-100 Karayolu Kartal Köprüsü Pendik istikametinde meydana geldi.

Murat Polat'ın kullandığı 41 NR 830 plakalı otomobil, önünde seyreden Alaattin Gündoğdu'nun kullandığı tur otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpma sonrası otomobilde bulunan 5 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede sürücü Murat Polat'ın da içinde bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı Gülbeyaz Polat ise sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken otobüsün sürücüsü gözaltına alındı.

Ölen 4 kişiden 3'nün kimlik belirleme çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #d-100 karayolu #feci kaza #istanbul
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