Pendik İDO iskelesinde Yalova'dan gelen bir feribotun kıyıya yanaşması sırasında meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Yaralananların ayakta olduğu, çarpmanın etkisiyle düşerek yaralandığı ifade edildi.

Pendik'te feribotun iskeleye çarpması sonucu 10 yolcu hafif yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yalova'dan hareket eden İDO'ya ait "Fatih Sultan Mehmet 1" adlı arabalı vapur, Pendik'te yanaşma sırasında iskeleye çarptı. Kazada, 10 yolcu hafif yaralandı.



Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Feribotun seferlerine devam ettiği öğrenildi.



Feribotun makinesinde devirlerin yükselmesi sonucu hızın düşürülemediği ve kazanın bu nedenle meydana geldiği ileri sürüldü.





Ayrıntılar gelecek..