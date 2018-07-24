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İstanbul'da şiddetli yağış etkili oluyor

İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı

Marmara bölgesi şimşekli bir 24 saat yaşadı. Önce şimşekler gökyüzünü aydınlattı sonra da sağanak yağmur başladı. Maramara Bölgesi'nde etkili olan yağmur yer yer doluya dönüştü. Megakent İstanbul'da yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı yollar göle döndü.

İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı

24 saat içinde 43 bin 388 yıldırım ve şimşek tespit edildi.

İstanbul başta olmak üzere Edirne,Tekirdağ ve Kocaeli'nde geceyi şimsekler aydınlattı. Uzmanlar hava olayını bir çeşit elektrik fırtınası olarak olarak adlandırdı.

Marmara Bölgesi'nde Şimşek ve yıldırımlardan sonra şiddetli yağış etkili oldu.

Etkisini artıran gök gürültülü sağanak yağış, İstanbul'un birçok noktasında görüldü. 

Yağış megakentte hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı.

Yollar göle döndü. Sürücüler göle dönen yollarda zor anlar yaşadı.

Yağmur İstanbul'un yüksek kesimlerinde ise doluya dönüştü.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Hava #yağmur istanbul
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