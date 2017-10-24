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İstanbul'da güneşli hava yerini yağışa bıraktı

İstanbul'da bir süredir hakim olan güneşli hava, sabah saatlerinden itibaren yerini yağışa bıraktı.

İstanbul'da güneşli hava yerini yağışa bıraktı

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul'da bir süredir hakim olan güneşli hava, sabah saatlerinden itibaren yerini yağışa bıraktı.

İstanbul genelinde etkili olan yağış, zaman zaman şiddetini arttırarak devam ediyor.

Güneş cuma günü kendini gösterecek
Tahminlere göre, İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili olacak. Kentte, yalnızca cuma günü güneşin kendini göstereceği tahmin ediliyor.

Yağışa rağmen hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor. Buna göre, kentte uzun süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığında önemli farklılık öngörülmüyor.

Yarın için kuvvetli sağanak uyarısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) de yarın için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "İl genelinde görülen yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren şiddetini arttıracağı, perşembe öğle saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde (35-65 km/s) yağması bekleniyor." ifadesi kullanıldı.  


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul
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