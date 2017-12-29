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İstanbul'da kuyumcu soygunu sırasında çatışma

İstanbul Esenler'de bir kuyumcu dükkanı soygunu sırasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

İstanbul'da kuyumcu soygunu sırasında çatışma

Esenler’de bulunan kuyumcu dükkanına saat 11.00 sıralarında gelen çarşaf giymiş silahlı 3 kişi, soygun yapmak istedi.

Kuyumcunun silahını çekmesi üzerine çatışma çıktı. Kuyumcu ile soygunculardan biri yaralandı. Diğer 2 soyguncu ise kaçarak uzaklaştı.

 Kaçan soyguncuları yakalamak için ise çalışma başlatıldı.

Olay yerinde yerde yaralı birinin olduğu görüldü. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #Esenler
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