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İstanbul'da hastane önündeki o sözleri polisi alarma geçirdi

İstanbul Beylikdüzü'nde hastane önünde aracını valeye teslim etmek istemeyen bir kişi, “Aracımda her türlü silah ve bomba var" deyince polis alarma geçti.

İstanbul'da hastane önündeki o sözleri polisi alarma geçirdi

Araçta yapılan aramalarda herhangi bir bomba yada silaha rastlanmazken vale ve araç sahibi gözaltına alındı. 
 
VALE İHBARDA BULUNDU

Edinilen bilgiye göre,  34 GE 9701 plakalı aracın sürücüsü, özel bir hastanenin önüne aracını park etmek istedi. Hastane önündeki valenin iddiasına göre aracını kendisine teslim etmek istemeyen sürücü, "Benim aracımda her türlü bomba veya silah var" dedi.  Aracını hastanenin ilerisine parkeden sürücü ayrıldıktan sonra durumdan şüphelelen vale, polisi arayarak ihbarda bulundu. 

ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ GELDİ

İhbar üzerine aracın bulunduğu noktaya çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Aracı hastanenin biraz ilerisinde park halinde bulan polis ekipleri, yaptıkları incelemelerde herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.  Polis ekipleri valeyi ve araç sahibini ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #beylikdüzü
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