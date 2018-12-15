Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da ise hafta sonunda yağış beklenmezken çok bulutlu bir havanın hakim olacağı öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.



Trakya çevrelerinde yağmur ve sağanak beklenen bölgede, yer yer sis ve pusun da etkili olması öngörülüyor.



Rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Meteorolojinin değerlendirmelerine göre İstanbul'da önümüzdeki 5 gün içinde hava şöyle olacak:



15 Aralık Cumartesi - En düşük 6, en yüksek 13 derece



16 Aralık Pazar - En düşük 8, en yüksek 13 derece



17 Aralık Pazartesi - En düşük 9, en yüksek 10 derece



18 Aralık Salı - En düşük 7, en yüksek 10 derece



19 Aralık Çarşamba - En düşük 6 en yüksek 8 derece



