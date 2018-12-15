Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
Trakya çevrelerinde yağmur ve sağanak beklenen bölgede, yer yer sis ve pusun da etkili olması öngörülüyor.
Rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Meteorolojinin değerlendirmelerine göre İstanbul'da önümüzdeki 5 gün içinde hava şöyle olacak:
15 Aralık Cumartesi - En düşük 6, en yüksek 13 derece
16 Aralık Pazar - En düşük 8, en yüksek 13 derece
17 Aralık Pazartesi - En düşük 9, en yüksek 10 derece
18 Aralık Salı - En düşük 7, en yüksek 10 derece
19 Aralık Çarşamba - En düşük 6 en yüksek 8 derece
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da ise hafta sonunda yağış beklenmezken çok bulutlu bir havanın hakim olacağı öngörülüyor.
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.