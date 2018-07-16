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İstanbul'da hortum görenleri korkuttu

Tuzla Tepeören'de öğle saatlerinde hortum çıktı. Çevrede panik yaratan hortum kameralara yansıdı. Bir süre etkili olan hortum daha sonra etkisini kaybetti.

İstanbul'da hortum görenleri korkuttu

Tuzla Tepeören'de öğle saatlerinde hortum çıktı. Çevrede panik yaratan hortum kameralara yansıdı. Bir süre etkili olan hortum daha sonra etkisini kaybetti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tuzla #hortum
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