İstanbul'un 39 ilçesinde "Yeditepe Huzur 12 denetimi" yapıldı. Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı ile yapılan denetime 5 bin polis katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan talimat verdi, kentte "Yeditepe Huzur 12" denetimi yapıldı.



5 bin polisin katıldığı denetimler, İstanbul'un 12 ilçesinde eş zamanlı olarak başladı.



Kentin giriş-çıkış ve özellikle kritik noktaları polis ekipleri tarafından kontrol edildi. Taksi, otobüs, metro ve metrobüs yolcuları GBT kontrolünden geçirildi.



Araçlarda arama yapan ekipler, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirdi. Şüpheli şahıslar ekiplerce gözaltına alındı.



Polis helikopterinin de havadan destek verdiği "Yeditepe huzur 12 denetimi" gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.



ulusal.com.tr