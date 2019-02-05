İstanbul'da iş çıkış saatinde olan kazalar sonrası trafikte yoğunluk yaşanıyor. Meydana gelen kazalar, trafikte yoğunluk yüzde 50'nin üzerinde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Kontrol Merkezi (TKM) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanıyor.



Peş peşe yaşanan kazalar da iş çıkış saatinde yoğunluğun oluşmasına neden oldu.



Haritaya göre, İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 56.



İzmit'te TEM'de TIR'ın devrilmesi sonucu Ankara yönü ulaşıma kapandı.



Öte yandan Bakırköy'de makas atan iki otomobilden biri kontrolden çıktı. Bölgede trafikte yoğunluk yaşandı.



ulusal.com.tr

