İstanbul'da IŞİD operasyonu yapıldı 43 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, 15 adrese operasyon yaptı.
IŞİD'in sosyal medya gruplarında üyelikleri olduğu tespit edilen 43 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan 43 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
ulusal.com.tr
İstanbul Emniyet Müdürlüğü IŞİD'e yönelik 15 adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul'da IŞİD operasyonu yapıldı 43 kişi gözaltına alındı.