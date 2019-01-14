Ankara'da kar yağışı ne zaman? Ankara'da okullar tatil mi? Ankara'da kar tatili var mı? İstanbul'a kar geliyor mu? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Ankara'da kar yağışı beklediğini duyurdu. Meteorolojiden yapılan açıklamada Marmara Denizi'nde de fırtına beklendiği, vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Meteorolojiden yapılan açıklama şöyle:



Yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren; Batı Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Kastamonu, Karabük ile Zonguldak ve Bartın’ın iç kesimleri), Marmara’nın doğusu (Bilecik, Balıkesir’in doğusu ile Sakarya, Bursa illerinin yüksekleri) ile Afyon,Uşak, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ile Ankara’nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (10-20 cm), Batı Karadeniz’in yükseklerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor. Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



MARMARA DENİZİ'NE FIRTINA UYARISI



Akdeniz’de rüzgarın 15.01.2019 Salı günü sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, gece saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75- 90 km/sa) kuvvetli fırtına, zaman zaman 10 kuvvetinde (105 km/sa) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 17.01.2019 Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.



Kuzey Ege’de rüzgarın 15.01.2019 Salı günü sabah saatleri ile Çarşamba sabah ilk saatleri arasında (15.01.2019 09:00 - 16.01.2019 03:00 L) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Güney Ege’de rüzgarın Salı günü öğle saatleri ile Çarşamba günü öğle saatleri arasında (15.01.2019 12:00 - 16.01.2019 12:00 L) kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Marmara Denizi’nde rüzgarın Salı günü öğle saatleri ile akşam saatleri arasında (15.01.2019 12:00 - 21:00 L) kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Batı Karadeniz’de rüzgarın Salı günü öğle saatleri ile Çarşamba günü ilk saatler arasında (15.01.2019 13:00 - 16.01.2019 03:00 L) kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Doğu Karadeniz’de rüzgarın Çarşamba günü ilk saatler ile öğle saatleri arasında (16.01.2019 01:00 - 13:00 L) kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz olmak üzere, ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.