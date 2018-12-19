İstanbul'da dün başlayan fırtına akşam saatlerinde yerini sağanağa bıraktı. Etkisini gün içinde sürdüren yağış nedeniyle Sarıyer'de dere taştı 4 ev su altında kaldı. Şile'de ise şiddetli fırtınayla sürüklenen kuru yük gemisi karaya oturdu.

Meteorolojinin uyarıları peş peşe geldi. Fırtına yağmurla birleşince İstanbul afete teslim oldu.



Etkisini arttıran sağanak nedeniyle Sarıyer'de bulunan Ayazağa deresi taştı. 4 ev su altında kaldı.



Yağış nedeniyle oluşan çamurlu suyun denize dökülmesiyle kıyılarda denizin rengi kahverengiye büründü.



Kuvvetli yağış sahil yolunda da su birikintilerinen neden oldu. Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.



Şile'de ise etkisini arttıran fırtına nedeniyle kuru yük gemisi karaya oturdu. Gemide mahsur kalan 3'ü Türk 16 personel uzun süren uğraşlar sonucu kurtarıldı.



Sağanak İstanbul'un yüksek kesimlerinde kara dönüştü. Özellikle Beylikdüzü, Avcılar, Büyükçekmece ve Esenyurt bölgelerinde kar yağışı gün boyu devam etti.



Şiddetli yağış 3'ncü havalimanı olarak bilinen İstanbul Havalimanı şantiyesinde de hayatı durdurdu. İşçilerin daha önce insanca çalışma koşulları istedikleri için eylem yaptıkları şantiye alanı su altında kaldı. İşçileri şantiyeden havalimanına götüren servis otobüsleri kullanılamaz hale geldi.



Hava sıcaklığının 6 ila 8 derece düştüğü İstanbul'da fırtına nedeniyle bazı deniz seferleri de iptal edildi. Yetkililer yaşanabilecek olumsuzlara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.



ulusal.com.tr