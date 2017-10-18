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İstanbul'da kaza! E-5'te trafik durdu

D-100 Karayolu Çağlayan Mevkii Kadıköy istikametinde 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da kaza! E-5'te trafik durdu

D-100 Karayolu Çağlayan Mevkii Kadıköy istikametinde 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.



DHA'nın haberine göre, kaza saat 16:00 sıralarında meydana geldi. D-100 Karayolu Çağlayan mevkii Ankara istikametinde 3 aracın karıştığı kaza meydana  geldi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri araçlardan birinde sıkışan iki kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan  araçların kaldırılması sırasında trafik tamamen durdu.

Ankara istikametine yaklaşık 15 dakika duran trafik kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından açıldı

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #Trafik #e-5
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