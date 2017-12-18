İBB Atatürk ve Galata köprülerinin bu gece yarısı araç ve yay trafiğine kapatılacağını duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Atatürk ve Galata köprülerinin bu gece deniz trafiğine açılacağını, bu nedenle köprünün araç trafine kapanacak oluşu nedeniyle sürücü ve yayaların alternatif güzergâhları kullanmaları gerektiğini duyurdu.



İBB tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:



"Atatürk Köprüsü, bakım onarım çalışmalarından dolayı köprü bu gece saat 00.00’dan 04.30’a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Ayrıca, Atatürk ve Yeni Galata Köprüleri saat 02.30’dan 03.30’a kadar deniz trafiğine açılacak. Atatürk Köprüsü’nü kullanacak olan araç ve yayaların 00.00-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü’nü veya Haliç Köprüsü’nü kullanmaları gerekiyor. Atatürk ve Yeni Galata Köprüleri 02.30’dan 03.30’a kadar deniz trafiğine açık olacağından araç ve yayaların 02.30’dan 03.30’a kadar Haliç Köprüsü’nü kullanmaları gerekiyor."



ulusal.com.tr