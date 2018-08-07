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İstanbul'da korkunç kaza! İki işçi feci şekilde can verdi

İstanbul'un Tuzla ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, evlerine giden 2 tersane işçisine çarptı. Araçla duvar arasına sıkışan 2 işçi hayatını kaybetti.

İstanbul'da korkunç kaza! İki işçi feci şekilde can verdi

Kaza, akşam saatlerinde Tuzla İçmeler Mahallesi Tersaneler Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı süratli olduğu belirtilen ve henüz ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, direksiyon kontrolünü yitirince, önce karşı kaldırıma sonra da yaya yolundan geçen tersane işçilerinden Güney Ersan (39) ve Ramazan Kuş (50) çarptı. Otomobil ile duvar arasında sıkışan iki işçi, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #kaza
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