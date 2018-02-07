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İstanbul'da korkunç olay: Boğazından bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul Şişli'de bir kadın sokak ortasında eşi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. 

İstanbul'da korkunç olay: Boğazından bıçaklanarak öldürüldü

Şişli'de bir kadın sokak ortasında eşi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. 

DHA'da yer alan habere göre; olay Şişli 19 Mayıs Mahallesi Aytekin Kotil Caddesi, Eser sokakta saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, Leyla Karal ile sokak üzerinde karşılaşan eşi Ali Karal arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Karal yanındaki bıçakla eşine saldırdı.

Boğazına aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan kadın, çevredeki vatandaşların yardımıyla Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma  Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadın hayatını kaybetti. Leyla Karaldan ise geriye aldığı iki poşet portakal kaldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #şişli #boğazından bıçaklandı
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