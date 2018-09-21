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İstanbul'da Kurt Kapanı-24 uygulaması

İstanbul'da 39 ilçede hava ve deniz polisinin desteğiyle Kurt Kapanı-24 uygulaması gerçekleştiriliyor.

İstanbul'da Kurt Kapanı-24 uygulaması

İstanbul'da, hava ve deniz polisinin desteğiyle gerçekleştirilen ve "Kurt Kapanı-24" adı verilen uygulama kapsamında, kente karadan, havadan ve denizden giriş ve çıkış noktalarında uygulama başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesiyle saat 14.00'te başlayan operasyona, 39 ilçede Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde İlçe Emniyet Müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Deniz Limanı, İstanbul Atatürk Havalimanı, Foto Film ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı şube müdürlüklerinin personeli katılıyor.

Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğü'ne ait polis botları ve dedektör köpeklerin de yer aldığı operasyon kapsamında, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, caddeler ve meydanlardaki yayalar, taşıt sürücüleri, deniz yoluyla ulaşım sağlayan ve uçak ulaşımıyla kente giriş ve çıkış yapılan birçok noktada uygulama gerçekleştiriliyor.

Polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparken, umuma açık bazı mekanlar ve iş yerlerinde de arama yapılıyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #kurt kapanı 24 #istanbul #operasyon #Kurt Kapanı operasyonu
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