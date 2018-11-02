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İstanbul'da "Kurt Kapanı-27" uygulaması

İstanbul'da, polis helikopteri ve özel harekat polisinin de desteğiyle gerçekleştirilen "Kurt Kapanı-27" uygulaması kapsamında, kentin giriş çıkışlarında denetimler gerçekleştirildi.

İstanbul'da "Kurt Kapanı-27" uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda saat 14.00'da başlayan uygulamaya,  Terörle Mücadele, Uyuşturucu ile Mücadele, Trafik Denetleme, Asayiş ve Kaçakçılık şube müdürlüklerinin personeli katıldı. 

Polis helikopteri ve dedektör köpeklerinin de yer aldığı uygulamada, şüpheli görülen araçlar durdurularak detaylı aramadan geçirildi. 

Polis ekipleri, araçlarda narkotik köpeklerle arama yaparken, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması, umuma açık bazı mekanlar ve iş yerlerinde de arama gerçekleştirildi. 

Uygulama, 16.00'da sona erdi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #kurt kapanı #istanbul #operasyon
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