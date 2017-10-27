İstanbul Beykoz'da site içerisindeki bir villada silahlı çatışma çıktı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

İstanbul Beykoz'da site içerisindeki bir villada silahlı çatışma çıktı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.



Olay Beykoz Acarlar Mahallesi'de bulunan sitedeki bir villada saat 02.00 sıralarında meydana geldi.



İddiaya göre villada bulunan kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.



Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Oktay Üzüm hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde ve çevrede delil araştırması yaptı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlattı.