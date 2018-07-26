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İstanbul'da metro seferleri normale döndü
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İstanbul'da metro seferleri normale döndü

İstanbul'da aşırı yağış nedeniyle metro seferleri iptal olmuştu. Gece boyunca süren çalışmalarının ardından seferler normale döndü.

İstanbul'da metro seferleri normale döndü

İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle iptal edilen metro seferleri yeriden başladı. 

Gece boyu devam eden çalışmalarda metro istasyonunda biriken sular tahliye edildi. 

Sabah saatlerinde ise çalışamalar sona erdi. Durdurulan metro seferleri de yeniden yapılmaya başlandı. 

Dün İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle kentin birçok noktası sular altında kalmıştı. Vatan Caddesi'ndeki otobüs durakları ve Topkapı metro istasyonunu ile  Yenikapı - Atatürk Havalimanı hattındaki Bayrampaşa - Yenikapı duraklarını da su basmıştı.  

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #metro
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