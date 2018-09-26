banner997
Teftişte FETÖ oyunu deşifre oldu
Teftişte FETÖ oyunu deşifre oldu
Anka 'milli gözle' görecek
Anka 'milli gözle' görecek
Bodrum'da makilik alan yandı
Bodrum'da makilik alan yandı
HSK yeni ihtisas mahkemelerini belirledi
HSK yeni ihtisas mahkemelerini belirledi

İstanbul'da metrobüs kazası: yaralılar var

Çağlayan'da seyreden metrobüsün, önündeki metrobüse çarpması sonucu 7 kişi hafif yaralandı

İstanbul'da metrobüs kazası: yaralılar var

İstanbul'da, bir metrobüsün, önündeki metrobüse çarpması sonucu 7 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu'dan Avcılar yönüne seyreden bir metrobüs, Çağlayan Durağı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle aynı yöne giden başka bir metrobüse arkadan çarptı. 

Kazada, metrobüslerde bulunan 7 yolcu yaralandı.

Yaralı vatandaşlardan 6'sı ambulansla hastaneye kaldırılırken, birine de olay yerinde müdahale edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, kazaya karışan metrobüsler kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul kaza #metrobüs kazası #istanbul #istanbul metrobüs kazası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.