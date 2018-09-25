İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda iki taksici arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, otogarda dün yolcu alma nedeniyle aralarında tartışma çıkan taksiciler Zafer İ. ile Uğur A, Atışalanı mevkisinde bir petrol istasyonunda tekrar karşılaştı.



Tartışmanın sürmesi üzerine Zafer İ, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na kadar takip ettiği taksi içindeki Uğur A'yı tabancayla ateş ederek yaraladı.



Olayda sürücü Uğur A. ile taksinin yakınında bekleyen Yakup G.yaralandı.



Yaralılardan Uğur A, olay yerinden taksiyle Yakup G. de ambulansla Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi süren Gülmez'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.



Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirerek inceleme yaptı.



Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı