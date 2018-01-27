İstanbullular cumartesi sabahı trafik şoku yaşadı. TEM'de meydana gelen kaza nedeniyle Edirne istikametine trafik yoğunluğu oldu

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde meydana gelen kaza nedeniyle Edirne istikametine trafik yoğunluğu yaşandı.



Sabah erken saatlerde TEM otoyolu Akşemsettin Viyadüğü Edirne istikametinde bir kamyonet ile bir otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.



Kaza nedeniyle TEM otoyolu Edirne istikametine bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.



Kaza yapan araçların kaldırılmasından sonra trafik normale döndü.