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İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde çok bulutlu havanın hakim olması, İstanbul'da ise aralıklarla sağanak görülmesi bekleniyor.

İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde çok bulutlu havanın hakim olması, İstanbul'da ise aralıklarla sağanak görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Bölge genelinde havanın çok bulutlu olacağı, İstanbul ile Marmara'nın doğusunda ise yağmurun zaman zaman sağanak şekilde görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Kaynak: AA
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