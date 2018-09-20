İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte pasaport, kimlik, ehliyet ve belge düzenledikleri öne sürülen yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik yaptıkları öğrenilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Yapılan fiziki ve teknik takip ile istihbarat çalışmasının ardından polis, Esenyurt Yeşilpınar Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi.



Operasyonda, İran uyruklu A.A. (35) A.Y. (33), A.Z. (47) ve Z.M. (27) gözaltına alındı.



Adreste ve şüphelilerin gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda, sahte olduğu belirlenen çok sayıda nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport, bunların hazırlanmasında kullanılan belgeler ve malzemeler, bilgisayarlar ve dijital malzemeler, sahte belgelerin yapımında kullanılan makine ve baskı malzemeleri ele geçirildi.



Şüphelilerin, aralarında terör örgütü üyelerinin de yer aldığı aranan kişilere sahte kimlik, pasaport ve belge düzenledikleri, bu kişilerin yurt dışına kaçmalarına yardımcı oldukları iddia edildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu 4 zanlı, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.