banner997
Sanatçı Yakup Yavru hayatını kaybetti
Sanatçı Yakup Yavru hayatını kaybetti
"Rus Avangardı" sanatseverlerle buluşacak
Mavi listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Mavi listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Ticaret savaşları asıl şimdi başlıyor
Ticaret savaşları asıl şimdi başlıyor

İstanbul'da şiddetli rüzgar etkisini gösterdi

İstanbul'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

İstanbul'da şiddetli rüzgar etkisini gösterdi

Bayrampaşa'da, Yıldırım Mahallesi Ali Fuat Başgil Caddesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki 38 JZ 058 plakalı otomobilin üzerine devrilen ağaç hasara yol açtı.

Araç sahibinin ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından ağaç kaldırıldı.

Fatih'te ise Vatan Caddesi'nde kuvvetli rüzgar refüjdeki bir ağacın yola devrilmesine neden oldu.

Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri caddeyi Aksaray yönüne trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Devrilen ağacın iş makinesiyle yoldan kaldırılması sonrası trafik tekrar normale döndü.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #rüzgar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.