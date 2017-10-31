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İstanbul'da soba faciası

İstanbul Başakşehir'de anne ve kızı evlerinde ölü bulundu. İlk inceleme sonrası anne ve kızının sobadan sızan  karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. İlk inceleme sonucu anne ve kızının sobadan sızan gaz sonucu öldüğü belirtildi

İstanbul'da soba faciası

Olay, Güvercintepe Mahallesi'de 3 katlı binanın giriş katındaki dairede saat 23.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş aramaya giden evin oğlu  akşam saatlerinde eve gelip kapıyı açtığında dumanlar çıktığını gördü. İçerideki odaya girdiğinde ise annesi Ceyran Çakmak (72) ve kız kardeşi  Sevlay Çakmak'ı (37)  baygın halde yerde yatarken buldu. Durum hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.  Kısa süre içinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri  geldi. Yapılan ilk incelemede anne ile kızın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri belirlendi. Savcı ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek içeride yaklaşık 2 saat  detaylı bir araştırma yaptı. Savcı ile olay yeri inceleme ekiplerin incelemelerini tamamlamasının ardından cesetler  Adlı Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #başakşehir #soba
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