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İstanbul'da taksi sürücüsünün korkutan görüntüsü

Beyoğlu'nda uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir taksicinin ayakta durmakta zorlandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da taksi sürücüsünün korkutan görüntüsü

Olay, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'da meydana geldi. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir taksici, aracını yol kenarına park etti. Ayakta durmakta zorlanan kişinin yanına bir meslektaşı gitti. Sürücünün bu halini diğer taksici telefonun kamerasıyla kaydetti. Taksicinin aracına binen bir yolcu tarafından verilen sigarayı içtikten sonra bu hale geldiğini savunduğu iddia edildi.

DURAKTAN ATILDI, ARACI ELİNDEN ALINDI

Çalıştığı aracın kiralık olduğu öğrenilen sürücünün, hem çalıştığı duraktan atıldığı hem de kiralık olan aracının araç sahibi tarafından elinden alındığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #beyoğu #taksici
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