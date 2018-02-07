Dolar güne yükselişle başladı
Dolar güne yükselişle başladı
Marmara Bölgesi'nde sıcaklık yükseliyor
Marmara Bölgesi'nde sıcaklık yükseliyor
WhatsApp ve PTT Messenger ile ilgili flaş açıklamalar
WhatsApp ve PTT Messenger ile ilgili flaş açıklamalar
7 KHK daha yasalaştı
7 KHK daha yasalaştı

İstanbul'da terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da 20 ilçede terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da 20 ilçede terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK'ya yönelik gece saatlerinde 20 ilçede eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 43 kişinin yakalanması için yapılan operasyonda 31 kişi yakalanarak gözaltına alındı.




Adreslerde yapılan aramalarda tabanca, av tüfeği, çok sayıda basılı ve dijital örgütsel döküman ele geçirildi.

Polis ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan ve adresinde bulunmayan 12 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #pkk #terörle mücadele
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.