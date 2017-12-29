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İstanbul'da trafik yoğunluğu

1 Ocak'ın Pazartesi gününe gelmesiyle birlikte 3 gün olan yılbaşı tatili bugün itibariyle başladı. Yola çıkan vatandaşların oluşturduğu trafik nedeniyle yoğunluk yüzde 75'i buldu.

İstanbul'da trafik yoğunluğu

Cuma trafiğine yağmur ve yılbaşı tatilinin de eklenmesiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.30 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 75'e ulaştı.

Yoğunluğun her geçen dakika arttığı görülüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #istanbul büyükşehir belediyesi #ibb
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