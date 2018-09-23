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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Bağcılar'da 4 kilogram uyuşturucu hap, 517 gram skunk ve 280 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Bağcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapıldığı öğrenilen ilçedeki bir fast food restoranına baskın gerçekleştirdi. Operasyonda gözaltına alınan E.Ü'nün üzerinde 88 uyuşturucu hap bulundu.

Şüpheli E.Ü'nün uyuşturucu hapları aldığını öne sürdüğü Y.Y. de polis ekiplerince gözaltına alındı. Y.Y'nin adresinde yapılan aramada yaklaşık 4 kilogram uyuşturucu hap, 517 gram skunk ve 280 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ü. ve Y.Y. tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Bağcılar #istanbul #uyuşturucu operasyonu
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