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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi, 40 kişi gözaltına alındı. Van'da trafik kontrol noktasında durdurulan bir araçta da 51 kilo uyuşturucu madde bulundu.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Özel harekat polisleri ve İstanbul Emniyeti şafak saatlerinde Gaziosmanpaşa'daydı. Hedeflerinde uyuşturucu satıcıları vardı. 

Uyuşturucu sattıkları belirlenen 50 kişiyi yakalamak için operasyon düzenlendi. Evlere baskın yapıldı. 

Özel eğitimli köpeklerle 40 adreste arama yapıldı, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 40 kişi ise sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Van'ın Tuşba ilçesinde bir otomobildeki aramada 51 kilo 25 gram eroin bulundu.

Ekipler, Kömürcüler Sitesi mevkisinde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Narkotik köpeği "Alfa"nın da kullanıldığı aramada, aracın bagajına gizlenmiş 100 pakette 51 kilo 25 gram eroin bulundu. 

Aracın sürücüsü gözaltına alındı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #uyuşturucu
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