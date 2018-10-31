Önce adresleri tek tek belirlendi ardından eşzamalı operasyon düzenledi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Ümraniye'de operasyon düzenledi.
7 farklı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Zanlıların ifadeleri doğrultusunda operasyonun devam ettiğini belirttildi.
ulusal.com.tr
İstanbul Ümraniye'de 7 ayrı adreste uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Önce adresleri tek tek belirlendi ardından eşzamalı operasyon düzenledi.