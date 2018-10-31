banner997
44 TRT çalışanına istenilen ceza belli oldu
44 TRT çalışanına istenilen ceza belli oldu
Kömür ocağında göçük
Kömür ocağında göçük
En iyi 50 teknik adam arasında o da var
En iyi 50 teknik adam arasında o da var
Evinin altında yetiştiriyor: Tam 500 adet!
Evinin altında yetiştiriyor: Tam 500 adet!

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Ümraniye'de 7 ayrı adreste uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Önce adresleri tek tek belirlendi ardından eşzamalı operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Ümraniye'de operasyon düzenledi.

7 farklı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Zanlıların ifadeleri doğrultusunda operasyonun devam ettiğini belirttildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #uyuşturucu operasyonu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.