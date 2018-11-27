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İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi

İstanbul Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferlerigerçekleştirilemeyecek.

Bu kapsamda, Beşiktaş-Adalar ve Bostancı-Karaköy seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacak.

İDO'dan sefer iptalleri 

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, saat 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve saat 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #ido #istanbul deniz otobüsü #sefer iptali
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