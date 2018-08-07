İstanbul'da kayıtlı 81 Suriyeli berber dükkanı var. Ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle Türkiye'ye göç eden Suriyeliler, son 7 yılda yurdun dört bir yanında farklı işletmeler kurdu. Kurulan işletmelerin başında toptancılık ve hizmet sektörü geliyor. Son yıllarda sayıları hızla artan berberler de o sektörlerden biri. Özellikle, Suriyeli göçmenlerin çoğunlukla yaşadığı İstanbul, Kilis, Gaziantep gibi illerde, kayıt dışı açılan berberlerin sayısı her geçen gün daha da artıyor.

İstanbul Umum Erkek Berber Odası verilerine göre kent genelinde Suriyeliler üzerine kayıtlı 81 işletme var. Bunların 29'u Fatih'te, 15'i Esenyurt'ta, 8'i Bağcılar'da, 6'sı Küçükçekmece, 5'i Esenler, Avcılar 5'i, 3'ü Zeytinburnu'nda, 2'şer tanesi Güngören, Bahçelievler ve Sultangazi'de, 1'er berber dükkanı ise Başakşehir, Beykoz, Beyoğlu, Ümraniye'de bulunuyor. Ancak odaya göre, kayıt dışı çalışan Suriyeli berber lerle birlikte bu sayı yüzü geçiyor.

SURİYELİLER YARI FİYATINA ÇALIŞIYOR

Kayıt dışı çalışan berberlerin birçoğu piyasanın çok altında kesim yapıyor. İstanbul'da yaşayan Suriyelilerin yanı sıra birçok Türk vatandaşı da daha ucuz olduğu için Arap berberleri tercih ediyor. Kent genelinde fiyat tarifeleri bölgelere göre de değişiklik gösteriyor. Örneğin, Aksaray ve çevresinde saç traşı 10, sakal traşı 5, cilt bakım 7, saç ve bıyık boyama da 50 liradan yapılıyor. İstanbul Berberler Odası'nın fiyat listesine göre ise odaya kayıtlı Türk Berberlerde saç kesimi 20, sakal traşı 10, cilt bakımı 6, saç ve bıyık boyama ise 58 liraya mâl oluyor.

"HAKSIZ REKABET YAŞANIYOR"

İstanbul Umum Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Suriye ve Afgan göçünden sonra çok ciddi haksız rekabetin yaşandığını belirtti. Akyüz, " Meslektaşlarımız bu gelişi güzel açılan, kontrol edilmeyen, kayıt altına alınmayan yabancılardan şikayetçi. Ama bunlar gelsinler, berberlik mi yapacak gelsin kalfa olarak çalışsın, aşçılık mı yapacak gitsin aşçılık yapsın. Ama bunlar işin kolayına kaçıp kontrolsüz ve kayıtsız bir şekilde esnafımızın karşısında, sağında solunda, arkasında hiçbir yere kaydolmadan dükkan açmaları, iş yeri işletmeleri tamamen bizim esnafımızı mağdur ediyor" diye konuştu. Akyüz, "Bizim mesleki kararlar aldığımız pazar uygulamamızın olduğu ilçelerimiz var. Pazar günleri belirli ilçelerdeki berberlerimiz izin yapar. Ama Suriyeliler, hiçbir şeyden haberi yokmuşçasına, pazar günleri çalışmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.