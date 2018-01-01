Yeni yılın ilk günü İstanbullu evde kaldı. İBB'nin trafik haritasında tüm noktaların yemyeşil olduğu görülüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre; saat 11.00 sıralarında yoğunluk yüzde 1'e kadar düştü.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de araç yoğunluğu olmadığı görüldü.
Sürücüler yollarda rahat bir şekilde ilerledi.
Yeni yılın ilk günü İstanbul'da saat 11.08 itibarıyla trafik yoğunluğu sadece yüzde 1.
Yeni yılın ilk günü İstanbullu evde kaldı. İBB'nin trafik haritasında tüm noktaların yemyeşil olduğu görülüyor.
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