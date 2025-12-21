İstanbul dahil 11 il için kritik hava durumu uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor!

Meteoroloji, bazı bölgeler için sarı kodlu uyarı yayımladı. Kuvvetli sağanak beklenen illerde sel ve hortum riskine dikkat çekilirken, yeni haftada sıcaklıkların düşmesiyle iç kesimlerde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
İstanbul dahil 11 il için kritik hava durumu uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor! - Resim: 1

BATI İLLERİNDE YAĞIŞ BAŞLADI

Batı bölgelerinde gece saatlerinden itibaren başlayan yağışların, yeni haftada iç kesimlerde de etkisini göstermesi bekleniyor. Özellikle Ege ve Akdeniz’de yağışların yer yer kuvvetli olacağı bildirildi.

1 13
İstanbul dahil 11 il için kritik hava durumu uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor! - Resim: 2

MUĞLA VE ANTALYA İÇİN SARI KOD

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta yurt genelinde havanın yağışlı ve bulutlu olacağını açıkladı. Yapılan değerlendirmeye göre İstanbul dahil 11 ilde sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışın öngörüldüğü Muğla ve Antalya için sarı kodlu uyarı verildi.

2 13
İstanbul dahil 11 il için kritik hava durumu uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor! - Resim: 3

İSTANBUL

3 13
İstanbul dahil 11 il için kritik hava durumu uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor! - Resim: 4

KIRKLARELİ


4 13
İstanbul dahil 11 il için kritik hava durumu uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor! - Resim: 5

ANKARA

5 13
İstanbul dahil 11 il için kritik hava durumu uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor! - Resim: 6


ESKİŞEHİR

6 13
İstanbul dahil 11 il için kritik hava durumu uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor! - Resim: 7

KONYA


7 13
İstanbul dahil 11 il için kritik hava durumu uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor! - Resim: 8

ISPARTA


8 13
İstanbul dahil 11 il için kritik hava durumu uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor! - Resim: 9

DENİZLİ

9 13
İstanbul dahil 11 il için kritik hava durumu uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor! - Resim: 10

İZMİR

10 13
İstanbul dahil 11 il için kritik hava durumu uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor! - Resim: 11

AFYONKARAHİSAR


11 13
İstanbul dahil 11 il için kritik hava durumu uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor! - Resim: 12

MUĞLA


12 13
İstanbul dahil 11 il için kritik hava durumu uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor! - Resim: 13

ANTALYA

13 13
Hava durumu yağış