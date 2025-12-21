İstanbul dahil 11 il için kritik hava durumu uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor!

MUĞLA VE ANTALYA İÇİN SARI KOD

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta yurt genelinde havanın yağışlı ve bulutlu olacağını açıkladı. Yapılan değerlendirmeye göre İstanbul dahil 11 ilde sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışın öngörüldüğü Muğla ve Antalya için sarı kodlu uyarı verildi.