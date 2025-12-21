İstanbul dahil 11 il için kritik hava durumu uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor!
Meteoroloji, bazı bölgeler için sarı kodlu uyarı yayımladı. Kuvvetli sağanak beklenen illerde sel ve hortum riskine dikkat çekilirken, yeni haftada sıcaklıkların düşmesiyle iç kesimlerde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.
Yayınlanma: Güncellenme:
BATI İLLERİNDE YAĞIŞ BAŞLADI
Batı bölgelerinde gece saatlerinden itibaren başlayan yağışların, yeni haftada iç kesimlerde de etkisini göstermesi bekleniyor. Özellikle Ege ve Akdeniz’de yağışların yer yer kuvvetli olacağı bildirildi.
MUĞLA VE ANTALYA İÇİN SARI KOD
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta yurt genelinde havanın yağışlı ve bulutlu olacağını açıkladı. Yapılan değerlendirmeye göre İstanbul dahil 11 ilde sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışın öngörüldüğü Muğla ve Antalya için sarı kodlu uyarı verildi.
İSTANBUL
KIRKLARELİ
ANKARA
ESKİŞEHİR
KONYA
ISPARTA
DENİZLİ
İZMİR
AFYONKARAHİSAR
MUĞLA
ANTALYA