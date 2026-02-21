İstanbul dahil 32 ilde kar alarmı: İşte 21 Şubat hava durumu raporu

EGE BÖLGESİ

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, kıyılarda güneyli yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli esecek.

Afyonkarahisar: 1°C, 11°C - Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.

Aydın: 9°C, 14°C - Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.

İzmir: 11°C, 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.

Muğla: 6°C, 9°C - Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.