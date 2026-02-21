İstanbul dahil 32 ilde kar alarmı: İşte 21 Şubat hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 21 Şubat 2026 tarihli hava durumu raporuna göre, yarından itibaren İstanbul'un da aralarında bulunduğu 32 ilde soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.
Marmara'nın güneyi ve batısı, Ege ve Batı Akdeniz'de sağanak yağış görülürken, diğer bölgeler az bulutlu geçecek. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek alanları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ ve kar erimesi riski bulunuyor. Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'deki yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
İSTANBUL'A KAR GELİYOR
Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Pazar günü itibarıyla İstanbul'da hava durumu tamamen değişiyor. Batıdan gelen soğuk hava dalgası sıcaklıkları hızla düşürecek. Yağışlar karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şekline dönecek.
Pazar günü İstanbul genelinde kar yağışı bekleniyor. Çamlıca, Aydos, Kartal ve Beykoz gibi yüksek rakımlı semtlerde kar örtüsü oluşması kuvvetle muhtemel.
PAZARTESİ GÜNÜ ULAŞIMA DİKKAT
Pazar günü başlayan kar yağışının, Pazartesi günü de aralıklarla devam etmesi öngörülüyor. Gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olayları yaşanacak. Bu durumun, sabah işe gidiş saatlerinde trafik ve ulaşımda aksamalara yol açması bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ
Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor. Rüzgar, bölgenin batısında güneyli yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli esecek.
Çanakkale: 12°C, 15°C - Sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı.
Edirne: 9°C, 10°C - Sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı.
Kocaeli: 8°C, 16°C - Parçalı ve çok bulutlu.
EGE BÖLGESİ
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, kıyılarda güneyli yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli esecek.
Afyonkarahisar: 1°C, 11°C - Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.
Aydın: 9°C, 14°C - Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.
İzmir: 11°C, 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.
Muğla: 6°C, 9°C - Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.
AKDENİZ BÖLGESİ
Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
Adana: 10°C, 22°C - Parçalı ve az bulutlu.
Antalya: 12°C, 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Hatay: 8°C, 20°C - Parçalı ve az bulutlu.
Isparta: 5°C, 12°C - Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Havanın parçalı, yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı görülecek.
Ankara: 1°C, 13°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu.
Eskişehir: 3°C, 13°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu.
Konya: 0°C, 15°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu.
Sivas: -4°C, 14°C - Parçalı bulutlu.
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Bölge genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu: 1°C, 16°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu.
Düzce: 6°C, 19°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu.
Sinop: 8°C, 15°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu.
Zonguldak: 8°C, 15°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor.
Amasya: 4°C, 18°C - Parçalı ve az bulutlu.
Rize: 7°C, 15°C - Parçalı ve az bulutlu.
Samsun: 8°C, 15°C - Parçalı ve az bulutlu.
Trabzon: 7°C, 15°C - Parçalı ve az bulutlu.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ ve kar erimesi tehlikesi mevcut. Kuzeydoğu kesimlerinde ise buzlanma ve don olayı öngörülüyor.
Erzurum: -7°C, 8°C - Parçalı ve az bulutlu.
Kars: -9°C, 5°C - Parçalı ve az bulutlu.
Malatya: 0°C, 14°C - Parçalı ve az bulutlu.
Van: -2°C, 8°C - Parçalı ve az bulutlu.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
Diyarbakır: 0°C, 15°C - Parçalı ve az bulutlu.
Gaziantep: 4°C, 15°C - Parçalı ve az bulutlu.
Siirt: 0°C, 17°C - Parçalı ve az bulutlu.
Şanlıurfa: 5°C, 17°C - Parçalı ve az bulutlu.